Yaklaşık 9400 yıllık geçmişi olan höyüğün mimarisi bir hayli ilgi çekici. Höyükte bir ailenin evdeki yaşam süresi bittiğinde evin toprakla doldurulduğu, üzerine yenisi yapıldığı biliniyor. Yeni evlerin sürekli yapılması ile günümüzde 21 metre yüksekliğe sahip höyük oluşuyor. Tek katlı olan Çatalhöyük evlerine giriş damda açılan bir delikten, merdivenle sağlanıyor. Her ev bir oda ve bir depodan oluşuyor. Çatalhöyük’te bulunan en önemli objelerden bir tanesi de yüksek kabartma ana tanrıça motifleri. Bunlar, o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğini, eserlerin de tanrısal dişiliğe duyulan saygının izleri olduğunu gösteriyor.