Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2019 yılının birinci çeyreğinde, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 76 arttı. Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın turizm verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla Türkiye’de 18.5 milyar TL’lik harcama yapıldı.

Verilere göre Türkiye’de en çok harcama yapanlar Almanlar oldu. Almanya’dan gelenlerin Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalardaki payı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan toplam harcamalardaki paya bakıldığında yüzde 19 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 8’er pay ile İngiltere ve Rusya, yüzde 7 ile de Suudi Arabistan takip etti. 2019 yılının ilk çeyrek verilerine göre Türkiye’de yabancı kart başına ortalama harcama 650 dolar olarak gerçekleşti.

Ülkesine göre ortalama harcama tutarları ve toplam cirodaki artış ise şöyle oldu:

ALMANLAR İLK SIRADA

Kişi başı harcamalar:

Almanların kişi başı harcaması 740 dolar

Hollandalıların kişi başı harcaması 657 dolar

İngilizlerin kişi başı harcaması 602 dolar

Rusların kişi başı harcaması 390 dolar

İNGİLİZLER YÜZDE 40 DAHA FAZLA HARCADI

Her ülkenin Türkiye cirosundaki artışı:

İngiltere (yüzde 40)

Rusya (yüzde 34)

Hollanda (yüzde 26)

Almanya (yüzde 24)