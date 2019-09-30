Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGüvenli AlışverişTürkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar yüzde 76 arttı

Yabancılar Türkiye’de 3 ayda 18.5 milyar TL’yi karttan çekti

Yabancı turistlerin Türkiye’de kartlarıyla yaptığı harcamalar yüzde 76 yükseldi. Mastercard’ın turizm verilerine göre Türkiye’de kartlarıyla en çok harcama yapanlar Almanlar, harcamalarını en çok artıranlar ise İngilizler oldu.

yabancı kartlarla yapılan harcamalar

Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2019 yılının birinci çeyreğinde, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 76 arttı. Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın turizm verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla Türkiye’de 18.5 milyar TL’lik harcama yapıldı.

Verilere göre Türkiye’de en çok harcama yapanlar Almanlar oldu. Almanya’dan gelenlerin Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalardaki payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. 

Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan toplam harcamalardaki paya bakıldığında yüzde 19 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 8’er pay ile İngiltere ve Rusya, yüzde 7 ile de Suudi Arabistan takip etti. 2019 yılının ilk çeyrek verilerine göre Türkiye’de yabancı kart başına ortalama harcama 650 dolar olarak gerçekleşti.

Ülkesine göre ortalama harcama tutarları ve toplam cirodaki artış ise şöyle oldu:

ALMANLAR İLK SIRADA

Kişi başı harcamalar:

Almanların kişi başı harcaması 740 dolar

Hollandalıların kişi başı harcaması 657 dolar

İngilizlerin kişi başı harcaması 602 dolar

Rusların kişi başı harcaması 390 dolar

İNGİLİZLER YÜZDE 40 DAHA FAZLA HARCADI

Her ülkenin Türkiye cirosundaki artışı:

İngiltere (yüzde 40)

Rusya (yüzde 34)

Hollanda (yüzde 26)

Almanya (yüzde 24)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mastercard Seyahat Programı Türkiye’de kullanıma açıldı
GÜVENLİ ALIŞVERİŞYurt dışındaki alışverişlerde indirim için...
B2B ödemelerde tek tıkla güvenlik
GÜVENLİ ALIŞVERİŞTicari ödemeleri dijitale taşıdılar
Sevgiliye hediye alırken artık yeni trend bu
GÜVENLİ ALIŞVERİŞNe gül ne de mücevher artık yeni trend bu!
İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını ‘temassız’ açtı
GÜVENLİ ALIŞVERİŞFuar kapılarını temassızla açtı
Yetersiz bakiye sinyali tarihe karışıyor
GÜVENLİ ALIŞVERİŞAdana temassızı sevdi...
Akıllı telefonları POS cihazına çevirdiler
GÜVENLİ ALIŞVERİŞAkıllı telefonlar POS cihazına dönüştü
Nakitsiz toplum için son 2 yılda 7 şirketi satın aldı
GÜVENLİ ALIŞVERİŞNakitsiz toplum için teknolojiye yatırım yapıyor
Takımı için en çok parayı Türk taraftarlar harcıyor
GÜVENLİ ALIŞVERİŞTakımı için en çok parayı Türkler harcıyor
Müslüman turist 300 milyar dolar harcayacak
GÜVENLİ ALIŞVERİŞMüslüman turist 300 milyar dolar harcayacak
Futbol taraftarları hangi ülkede hangi tepkileri veriyor?
GÜVENLİ ALIŞVERİŞBir taraftarın anatomisi...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X