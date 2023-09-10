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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yeni bölümünde 1 milyonluk soru 6.kez ekran karşısına geldi. Rabia Birsen Güvercin Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? sorusu şıkları ve cevabı...