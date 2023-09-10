Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? sorusunun cevabı nedir?
Milyoner yarışmasında 1 Milyon TL'lik soru açıldı. Yarışmada, "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu, Rabia Birsen Güvercin'e soruldu. Bu noktada, "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Milyoner'deki 1 Milyon TL'lik soru ve cevabı
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yeni bölümünde 1 milyonluk soru 6.kez ekran karşısına geldi. Rabia Birsen Güvercin Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? sorusu şıkları ve cevabı...
"Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusunun yanıtı ne?
10 Eylül Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruyu gördü. İşte 1 milyonluk soru...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORUNUN ŞIKLARI
SORU: Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
ŞIKLAR
A: Ş
B: V
C: G
D: H
Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? sorusunun yanıtı henüz açıklanmadı.