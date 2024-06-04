Türkiye’deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği: Bu saldırı Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini bozamayacak

Türkiye’deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Azerbaycan sermayeli şirketlerin ve Azerbaycan kökenli iş insanlarının oluşturduğu birliğimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti ve tüm dünya Azerbaycanlılarının gözbebeği SOCAR şirketine yapılan sözde saldırı ve itibarsızlaştırma çabalarını en sert şekilde kınamaktadır.

SOCAR, Türkiye Cumhuriyeti’ne bu zamana kadar en büyük dış yatırımı gerçekleştiren şirket olarak, Haydar Aliyev’in “İki devlet, bir millet” sözünün ekonomik ve stratejik olarak en büyük destekçisidir. İki kardeş ülkenin birlikteliğinin en önemli simgelerinden biri olan SOCAR, Türkiye’nin stratejik çıkarlarına katkı sağlayan mega yatırımlar ve sosyal projeler hayata geçirmiştir.