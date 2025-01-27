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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde hizmet veriyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük feribotlarının, Van Gölü'nde hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotları işletmeye başladığından bu zamana kadar toplam 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşıdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:17
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        Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde hizmet veriyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ve ötesi ülkelere demiryolu taşımacılığının Van Gölü üzerinden Türkiye’nin en büyük feribotları Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi ile yapıldığını kaydetti. Vagonları feribota yükleyerek Van Gölü’nü geçmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, söz konusu tren feribotlarının hizmete alındığı 2018 yılından bu yana 24 bin 127 sefer gerçekleştirdiğini belirtti. Uraloğlu, “Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotları ile işletmeye başladığından bu zamana kadar Van Gölü’nden toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşındı” dedi.

        Taşınan yük miktarının 2023 yılında 283 bin 459 ton olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi’nin taşıdığı yük miktarı 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 68 artış göstererek 476 bin 717 tona ulaştı. 2023 yılında 290 olan sefer sayısı da yüzde 26 artışla 2024 yılında 364’e yükseldi. Ayrıca, önceki sene taşınan vagon sayısı 13 bin 549’ken yüzde 14 artış ile 2024 yılında 15 bin 471’e ulaştı” şeklinde konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Türk mühendislerince projelendirilen Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotlarının Türkiye’nin deniz ulaşımını güçlendirip ticaret hacmini yükselttiğinin de altını çizerek, “İran ve ötesi ülkelere demiryolu ile başlıca MDF, çinko cevheri, demir çelik ürünleri, gıda, tahıl ve kimyasal ürünler ihraç edilmektedir” açıklamasında bulundu.

        Bakan Uraloğlu, “Her biri 50 vagon ve 350 yolcu taşıma kapasiteli olarak hizmet veren feribotlarla taşıma kapasitesi ve seyir hızı artarken yakıt tüketimi azaldı. 49 deniz mil olan Tatvan-Van arasındaki seyir süresi ise 3,5 saate indi” dedi.

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