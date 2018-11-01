THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 2023’te kargo taşımacılığında dünyada ilk beşe, yolcu taşımacılığında ise ilk sekize gireceklerini belirtti. 45 dakikalık Ankara uçuşunda yaptığımız söyleşide İlker Aycı’nın açıklamaları ana hatları itibariyle şöyle:

İstanbul Havalimanı’nın açılışını sabırsızlıkla bekliyorduk. Atatürk Havalimanı’nda sıkışık kalmıştık. Sonuçta bir kapasite sorunu vardı, istediğiniz kadar yükselemiyorduk. Zıpladığımızda kafamızı tavana vuruyorduk. Şimdi yeni havaalanı ile tavan sınırı yok, limit artık gökyüzü. Bu yeni imkanları da kullanarak hem yolcu hem kargo taşımacılığında büyümenin ivmesini artıracağız.

Kargoda dünyanın ilk 5’ine gireceğiz

-Kargo tarafında ise yeni havalimanının olanaklarıyla tam bir atılım yapacağız. Yeni ortaklıklar yoluyla globalleşiyoruz. Dünyanın en büyük kargo şirketi ZTO ile ortaklık kuruyoruz. 27 milyon kargo kapasiteli ve 14 milyar dolar cirolu bir şirketle yeni ufuklara açılacağız. Bu işbirliği ile Çin’den çıkan malları İstanbul’dan dünyaya dağıtacağız. Çin’e gidecek malları da İstanbul üzerinden bu ülkeye ulaştıracağız. Buradan 2 milyar dolarlık bir gelirimiz olacak.

-Şu anda yüzde 28 büyüyoruz ve kargoda dünya 8’cisiyiz. Yeni ortaklık ve otomatik kargo merkezinin getireceği avantajlarla dünyada ilk 5’e gireceğiz. 2 milyon ton olan kapasiteyi 4 milyon tona çıkartacağız ve 2023’te dünyanın ilk 5 kargo şirketi ve merkezinden biri olacağız.

Yeni liman ile yolculara kolaylık

-Kargo merkezi olmamız demek Türk ürünlerini en hızlı biçimde dünyaya ulaştırmak demek. Bu, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak. Kargoda da 2019 ile birlikte dünyada en çok noktaya uçan havayolu olacağız. Yolcu taşıma alanındaki liderliğimizi kargoya da taşıyacağız.

-Yeni havalimanı ile birlikte yeterince iyi konumlayamadığımız yan markalarımızı büyütebileceğiz. Anadolu Jet, Sun Ekspres’in bağlantılarını güçlendireceğiz. THY İstanbul’u merkez alarak etrafındaki tamamlayıcı markalarıyla tüm pazarları kuşatacak.

-Yeni liman ile yolcuların işini daha kolaylaştıracağız. Mesela bagaj fazlalığı olan yolcular alanın başka tarafına yönlendirilip ödeme yapması ve yeniden kuyruğa girmesi isteniyordu. Yolcu gidip ücret ödeyip gelip yeniden sıraya giriyordu. Artık bu işlemlerin tümü bankoda bitecek, fazlalık varsa ödemesi orada yapılacak. Başka bir bankoya yönlendirilmeyecek. Gerekirse faturası da e-posta yoluyla adresine gönderilecek. Bunun yazılımını da biz yaptık ve tamamen yerli.

Teknoloji şirketi kurulacak

-Teknolojik yatırımlara ayrı bir önem vereceğiz. THY dışında ayrı bir altyapıda teknoloji kozası oluşturacağız. Bu bir sorun çözme ve mükemmellik merkezi olacak. Bizim iştirakimiz olacak ama THY’den daha özerk bir yapıda çalışacak. Bu şirketle yabancılarla, Silikon Vadisi’nden ya da Türkiye’deki bir teknoparktan girişimcilerle ortaklıklar hedefliyoruz. THY Teknik ise faaliyetlerine aynen devam edecek. Bir teknoloji kozası da bu yapı içinde kuruyoruz. Mühendisler alındı ve eğitimlere başlandı.

İştirakler de THY kadar büyüyecek

-Son verilerle THY’nin iştirak sayısı 17’ye ulaştı. Bu ekosistemin büyüklüğü de 5 milyar dolar. Yeni dönemde hedefimiz iştirakleri de en az THY kadar büyütmek. THY’nin toplam büyüklüğü 12 milyar dolar kadar. İştiraklerle birlikte konsolide edersek 20 milyar dolarlık bir büyüklük oluyor.

-Yeni evimizde yeni teknolojilerle çok daha hızlı büyüyeceğiz. Uçamadığımız ülkeler vardı. Uçuş veremediğimiz için silot alamadığımız Marakeş gibi şehirler vardı. Şimdi bütün bunları aşacağımız yeni evdeyiz. THY 304 noktaya ve 122 ülkeye uçuyor. Uçak sayımız ise 327.

2023 için iddialı hedefler

2023’te uçak sayımız 450’ye çıkacak. 25 Airbus 350-900, 25 de Boeing 787 alacağız. 5’er tane de opsiyonumuz var. 2023’te toplam büyüklüğümüzü bugünkü 20 milyardan 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyüklükle şu anda Türkiye’nin ikinci en büyük şirketiyiz, 2023’te ise hem en büyük şirketi olacağız hem de en değerli şirketi. Çalışan sayımızda yeni havalimanı ile birlikte 50 binden 70 bine çıkacak. Yolcu sayısı bakımından şu an dünyada 11-13. Arasında değişiyoruz. 2x023’te ilk 8 arasına gireceğiz.

Havadan sonra karada da 5 yıldızlı hizmet

-Bu arada Zet Nielsen’in araştırmasına göre marka bilinirliğinde dünyada ikinci sıraya yükseldik. Hızla birinci sıraya doğru çıkacağız.

-Birde global 5 yıldızlı havayolu seçildik. İstanbul Havalimanı ile birlikte artık sadece yolcu taşımada ve havada değil, yerde de beş yıldızlı hizmet veren havayolu şirketi olacağız. Yeni havalimanı ile hizmet kalitemizi yükselteceğiz. Heyecanlıyız. Yeni ufuklara kanat açtık. Tabii arkada bunu sağlayan müthiş bir çalışanlarımız emeği var. Onlara da ilk uçuşumuz vesilesiyle teşekkür ediyorum.

Açılışı yeni yapılan İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçuş dün saat 11.10’da kalkan TC-LJF Ortaköy uçağı ile Ankara’ya gerçekleştirildi. TK 2124 sefer sayılı uçak Esenboğa Havalimanı’na ilk uçuşun şerefine ilk Meclis’ten başlayarak Anıtkabir, Çankaya, Yeni Meclis Binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil olmak üzere başkentin değerlerini selamlayarak iniş yaptı.

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