Türkiye’nin en iyi yemekleri belli oldu: Zirvede ne kebap ne döner var! İşte Türk mutfağının bir numarası
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, 2026 yılının "En İyi 100 Türk Yemeği" listesini güncelledi. Kullanıcı oylarıyla hazırlanan listede kebaplardan sokak lezzetlerine, çorbalardan şerbetli tatlılara kadar birçok iddialı lezzet yer aldı. Ancak zirveye yerleşen o tat herkesi şaşırttı. İşte Taste Atlas'a göre 2026'nın en iyi Türk yemekleri ve listenin bir numarası!
Türk mutfağı bir kez daha dünya gündeminde. Geleneksel tarifleri ve yerel lezzetleri küresel ölçekte tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, “Türkiye’nin En İyi Yemekleri” listesini paylaştı. Gaziantep mutfağından Karadeniz lezzetlerine, Osmanlı saray yemeklerinden sokak tatlarına kadar uzanan listede Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler öne çıktı. Ancak listenin zirvesine yerleşen ismin bir deniz ürünü olması büyük şaşkınlık yarattı. İşte döner ve kebabı tahtından eden o sürpriz tat ve Taste Atlas’a göre 2026’nın en yüksek puanlı 20 Türk yemeği...
20- TULUM PEYNİRİ
Keskin aromasıyla dikkat çeken tulum peyniri, özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor.
19- SARMA
Asma yaprağına sarılan pirinçli veya etli harçla hazırlanan sarma, Türk mutfağının en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri.
18- FIRIN SÜTLAÇ
Fırında üzeri kızartılarak hazırlanan fırın sütlaç, Türk mutfağının en sevilen geleneksel sütlü tatlıları arasında yer alıyor.
17- ETLİ EKMEK
Konya mutfağıyla özdeşleşen etli ekmek, ince uzun hamur üzerine yayılan etli harçla hazırlanarak taş fırında pişiriliyor.
16- TANTUNİ
Mersin mutfağına özgü tantuni, ince doğranmış etlerin baharatlarla kavrulup lavaş içinde servis edilmesiyle hazırlanıyor.
15- LAHMACUN
İnce hamur üzerine yayılan kıymalı harçla hazırlanan lahmacun, Türkiye’nin en sevilen lezzetlerinden biri.
14- MANTI
İnce hamurun içine kıymalı harç konularak hazırlanan mantı, sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos eşliğinde servis ediliyor.
13- ISLAMA KÖFTE
Adapazarı mutfağıyla özdeşleşen ıslama köfte, et suyuna batırılmış kızarmış ekmek dilimleriyle birlikte servis ediliyor. Köftenin yanında genellikle biber ve domates de yer alıyor.
12- MARAŞ DONDURMASI
Keçi sütü ve salep kullanılarak hazırlanan Maraş dondurması, yoğun kıvamı ve uzayan yapısıyla dünyanın en ünlü Türk tatlılarından biri olarak gösteriliyor.
11- PAÇANGA BÖREĞİ
Pastırma, kaşar peyniri ve biberle hazırlanan paçanga böreği, kızartılmış çıtır yapısıyla Türk mutfağının en sevilen ara sıcakları arasında gösteriliyor.
10- BAL KAYMAK
Manda sütünden elde edilen yoğun kıvamlı kaymak ve doğal balın birleşimiyle hazırlanan bal kaymak, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.
9- MERCİMEK ÇORBASI
Türkiye’nin en yaygın çorbalarından biri olan mercimek çorbası, sade ama doyurucu yapısıyla her sofrada kendine yer buluyor.
8- PİLİÇ TOPKAPI
İç pilavla doldurulan tavuk butlarının fırınlanmasıyla hazırlanan bu yemek, Osmanlı mutfağının zarif tariflerinden biri olarak görülüyor.
7- HÜNKAR BEĞENDİ
Közlenmiş patlıcan püresi üzerinde servis edilen yumuşacık kuzu etiyle hazırlanan hünkar beğendi, Osmanlı mutfağının en bilinen yemeklerinden biri kabul ediliyor.
6- FISTIKLI SARMA
Bol Antep fıstığıyla hazırlanan fıstıklı sarma, incecik yufkası ve yoğun aromasıyla baklava çeşitleri arasında özel bir yere sahip.
5- AFYON SUCUĞU
Baharat dengesi ve fermente yapısıyla öne çıkan Afyon sucuğu, Türkiye’nin en sevilen şarküteri ürünlerinden biri olarak gösteriliyor.
4- BEYRAN ÇORBASI
Gaziantep’in meşhur sabah çorbası olan beyran; kuzu eti, pirinç ve sarımsakla hazırlanıyor. Acılı ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor.
3- ANTAKYA KÜNEFESİ
Hatay mutfağının simgesi haline gelen künefe, uzayan peyniri ve çıtır kadayıfıyla dünyanın en sevilen Türk tatlıları arasında yer alıyor.
2- OLTU CAĞ KEBABI
Erzurum’un ünlü lezzeti olan cağ kebabı, yatay şişte ağır ağır pişirilen kuzu etiyle hazırlanıyor. Kendine özgü isli aromasıyla son yılların en popüler kebaplarından biri kabul ediliyor.
1- KALAMAR TAVA
Listenin zirvesinde yer alan kalamar tava, çıtır dokusu ve limon eşliğinde servis edilen hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ege kıyılarında meze kültürünün vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.
Görsel kaynak: iStock