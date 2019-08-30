Türkiye’nin ilk sermaye piyasası hackathonu başladı

Sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının desteği ile sermaye piyasasının büyümesi, yatırımcı tabanının genişlemesi amacıyla Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak. Yarışmanın başvuruları 22 Ağustos 2019’da başladı ve 10 Ekim 2019’a kadar devam edecek. Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, daha önce sermaye piyasalarıyla tanışmayan yazılım profesyonellerini, fintek şirketlerini ve yatırımları sermaye piyasasına yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu farkındalığın sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirmeye katkı sağlanması hedefleniyor.Etkinlik esnasında geliştirilecek yazılım projeleri, sermaye piyasası kuluçka merkezinde daha ileri aşamaya taşınabilecek.

ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışmacıların sermaye piyasası alanında, istediği fikri ve teknolojiyi özgürce kullanarak proje geliştirmeleri bekleniyor. Yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak.Ayrıca, dereceye giren takımlara mekân ve danışmanlık alanında çözüm ortağı olan Workinton nezdindeki sermaye piyasası kuluçka merkezinde 6 ay ile 1 ay arasında değişecek süreyle ortak çalışma alanı sağlayacak.Yarışma herkesin katılımına açık ve ücretsiz. Serathon-in etkinliğinin destekçileri arasında Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,A1 Capital, Beycon, BurgerKing, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Habitat, iDealData, İnfina Yazılım, Matriks, Optimus Yazılım, Tradesoft, Workinton yer alıyor.