Ayarlanabilir Dikme Sistemi
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Türkiye’nin ilk TS EN 1065 sertifikalı Ayarlanabilir Dikme Sistemi Urtim’den

Kalıp ve İskele sistemleri üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden URTİM, PROPSET Ayarlanabilir Dikme Sistemi ile Türkiye’nin ilk TS EN 1065 sertifikalı ayarlanabilir dikme sistemini pazara sundu. Döşeme altında taşıyıcı olarak kullanılan sistem, her tür farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir olmasıyla dikkat çekiyor

13.09.2018 - 16:52 | Güncelleme:

Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan URTİM,  Türkiye’de üretilen yeni ürünü ile sektöre yeni bir çözüm sundu. Türkiye’de üretilen ilk Ayarlanabilir  Çelik Dikme PROP sertifikalı ürünü PROPSET®  Ayarlanabilir Dikme Sistemi; güvenlik, kolaylık ve esneklik özellikleri ile öne çıkıyor.

İlk kez TS-EN 1065  PROPSET sertifikası  alan sistem,  EN 1065 uyumlu en güvenilir dikme sistemi konumunda. Sistem hakkında bilgi veren URTİM Genel Müdür Yardımcısı Murat Akçay, "Döşeme altında taşıyıcı olarak kullanılan her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir bir sistem. Sistemin ana elemanı dikmeler. Değişik yüksekliklerde çalışmak üzere ayarlanabilir şekilde tasarlandı. Dikmeler arası mesafe azaltılarak ya da çoğaltılarak döşeme yüküne göre mukavemet hesaplanır. Konvansiyonel kalıp sistemine göre daha az işçilikle daha hızlı çalışmak mümkündür. Tekrarlı kullanım ile uzun vadede çok daha ekonomik bir çözüm sunar ve TS EN 1065 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Sistem korozyona karşı üstün koruma sağlayan Avrupa normlarında daldırma galvaniz kaplıdır" diye belirtti.

'Her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir'

PROPSET Ayarlanabilir Dikme Sistemi'nin, döşeme kalıp sistemi olarak esnek bir çözüm sunduğunu ifade eden Akçay, sistemin ana elemanının dikmeler olduğunu belirtti. Tripod Sehpa, U Başlık, Çift Yollu Başlık gibi yardımcı elemanlar ile sistemin tamamlandığını dile getiren Akçay şunları söyledi: "Döşeme altındaki taşıyıcı olarak kullanılır. Her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir. Farklı yükseklikler ve taşıma kapasiteleri için TS-EN 1065 normuna uygun A-E arası 5 farklı sınıfta dikmeler kullanılabilir. Sistem daldırma galvaniz kaplıdır, isteğe bağlı fırın boya kaplama yapılabilmektedir. 10 cm aralıklarla seri delik sistemi ile dikme farklı kot yüksekliklerine göre ayarlanır. Mekanizma kısmı ile ince ayar yapılır."

URTİM olarak aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 54 ülkeye ürettiğinin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini vurgulayan Murat Akçay, şu bilgileri verdi: "Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz’’ dedi.

URTİM’in Tekfen İnşaat’ın TANAP Doğal Gaz Boru hattı Projesi, Üstay İnşaat’ın Socar Polyetilen Fabrika Projesi, Rönesans İnşaat’ın Sibur Zapsip 2 Polyetilen Fabrika Projesi, Giresun Stadyumu, Tekfen, Gemsan, Günkon, IOT Vito, İlk İnşaat’ın farklı fazlarını gerçekleştirdiği Star Rafinerisi, Rönesans İnşaat’ın Yamal LNG, Üstay İnşaat’ın Azeri Kimya Polyetilen Fabrika Projesi, Tekfen İnşaat’ın Tüpraş Rafinerisi Projesi, Gürsoy Grup’un Çamlıca Cami Projesi, Avesta Inc’nin Hazar Adası Projesi, Dia Holding ve IC İnşaat’ın ortak projesi olan Haydar Aliyev Kültür Merkez projelerinde imzası var

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.