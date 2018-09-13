Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan URTİM, Türkiye’de üretilen yeni ürünü ile sektöre yeni bir çözüm sundu. Türkiye’de üretilen ilk Ayarlanabilir Çelik Dikme PROP sertifikalı ürünü PROPSET® Ayarlanabilir Dikme Sistemi; güvenlik, kolaylık ve esneklik özellikleri ile öne çıkıyor.

İlk kez TS-EN 1065 PROPSET sertifikası alan sistem, EN 1065 uyumlu en güvenilir dikme sistemi konumunda. Sistem hakkında bilgi veren URTİM Genel Müdür Yardımcısı Murat Akçay, "Döşeme altında taşıyıcı olarak kullanılan her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir bir sistem. Sistemin ana elemanı dikmeler. Değişik yüksekliklerde çalışmak üzere ayarlanabilir şekilde tasarlandı. Dikmeler arası mesafe azaltılarak ya da çoğaltılarak döşeme yüküne göre mukavemet hesaplanır. Konvansiyonel kalıp sistemine göre daha az işçilikle daha hızlı çalışmak mümkündür. Tekrarlı kullanım ile uzun vadede çok daha ekonomik bir çözüm sunar ve TS EN 1065 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Sistem korozyona karşı üstün koruma sağlayan Avrupa normlarında daldırma galvaniz kaplıdır" diye belirtti.

'Her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir'

PROPSET Ayarlanabilir Dikme Sistemi'nin, döşeme kalıp sistemi olarak esnek bir çözüm sunduğunu ifade eden Akçay, sistemin ana elemanının dikmeler olduğunu belirtti. Tripod Sehpa, U Başlık, Çift Yollu Başlık gibi yardımcı elemanlar ile sistemin tamamlandığını dile getiren Akçay şunları söyledi: "Döşeme altındaki taşıyıcı olarak kullanılır. Her türlü farklı geometrideki döşemeye kolaylıkla uygulanabilir. Farklı yükseklikler ve taşıma kapasiteleri için TS-EN 1065 normuna uygun A-E arası 5 farklı sınıfta dikmeler kullanılabilir. Sistem daldırma galvaniz kaplıdır, isteğe bağlı fırın boya kaplama yapılabilmektedir. 10 cm aralıklarla seri delik sistemi ile dikme farklı kot yüksekliklerine göre ayarlanır. Mekanizma kısmı ile ince ayar yapılır."

URTİM olarak aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 54 ülkeye ürettiğinin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini vurgulayan Murat Akçay, şu bilgileri verdi: "Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz’’ dedi.

URTİM’in Tekfen İnşaat’ın TANAP Doğal Gaz Boru hattı Projesi, Üstay İnşaat’ın Socar Polyetilen Fabrika Projesi, Rönesans İnşaat’ın Sibur Zapsip 2 Polyetilen Fabrika Projesi, Giresun Stadyumu, Tekfen, Gemsan, Günkon, IOT Vito, İlk İnşaat’ın farklı fazlarını gerçekleştirdiği Star Rafinerisi, Rönesans İnşaat’ın Yamal LNG, Üstay İnşaat’ın Azeri Kimya Polyetilen Fabrika Projesi, Tekfen İnşaat’ın Tüpraş Rafinerisi Projesi, Gürsoy Grup’un Çamlıca Cami Projesi, Avesta Inc’nin Hazar Adası Projesi, Dia Holding ve IC İnşaat’ın ortak projesi olan Haydar Aliyev Kültür Merkez projelerinde imzası var

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ