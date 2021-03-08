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Garanti BBVA’nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) işbirliğiyle 14. kez gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı. 5 Mart Cuma günü online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, 4 kategorinin birincileri açıklandı.

Yarışmada, Mapsis Metal’in ortakları Filiz Akkaş ve Pelin Özkal “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Ayşegül Abacı Defne Pelet girişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, Geneon’un kurucusu Begüm Esra Aytan “Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi” oldu. Blindlook uygulamasını hayata geçiren Sadriye Görece ise “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” ödülünü kazandı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Dünya genelinde yüzde 34 olan kadın girişimcilik oranı ülkemizde sadece yüzde 13. Verilen desteklerle 2000’li yılların başından bu yana bu oranı 2 kattan fazla artırmamıza rağmen yine de anlamlı bir fark yaratarak dünya ortalamasına henüz yaklaşamadık. Garanti BBVA olarak, kadın girişimciliği ve kadının iş hayatındaki varlığı temel hareket noktamız. Kadın girişimcilere ve iş hayatında kadın varlığının artırılması konusunda yaptığımız çalışmaları 4 ana başlıkta ele alıyoruz. Finansman sağlamak, eğitim, cesaretlendirmek ve rol model olmalarını sağlamak, yeni pazarlara açılmalarına ortam sunmak. Kadın girişimcilerin ve iş hayatında kadın varlığının artırılması ve kalıcı olması için en temel ihtiyaçlarından birisi finansman. Sağladığımız finansman desteği bugün itibarıyla 9 milyar TL’yi geçti. Bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de, “Toplumda erkeği hayatın merkezine koyan ve kadının asıl sorumluluğunu çocuk ve yaşlı bakımı gibi gören kültür ve değerler, kadın girişimciliğinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Bütün bu zorluklara ve pandemiye rağmen bugün Türkiye’deki kadın girişimci oranı yüzde 13’e ulaştı. Bu da kadın girişimcilerin gücünün ve direncinin bir göstergesi" diye konuştu.