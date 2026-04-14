Türkiye’nin kokuları parfümün başkentinde

Paris Parfüm Haftası 2026 (Paris Perfume Week), 9-11 Nisan 2026 tarihleri arasında Paris Palais Brongniart’ta düzenlendi.

Koku atölyeleri, konferanslar, sergiler ve duyusal deneyimlerle parfüm dünyasını keşfe sunan etkinlik, sektör profesyonellerini ve koku severleri bir araya getirdi.

Anadolu’nun endemik bitki türlerinden üretilen kokular Fransa başkentinde yüzlerce uluslararası katılımcının deneyimine sunuldu.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Paris Yunus Emre Enstitüsü’nün paydaşlığıyla katılım gösterilen haftada ülkemizi T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı TÜRKAK bünyesinde Uluslararası Koku Uzmanlığı Denetçisi sıfatıyla Bihter Türkan Ergül birden fazla organizasyonda temsil etti.

BURDUR’UN KOKULARI BAŞROLDEYDİ

19. yüzyılın başlarında Napolyon tarafından Paris borsasına ev sahipliği yapmak için inşa edilmiş olan tarihi Palais Brongniart’ın ev sahipliğinde başlayan haftada Burdur’un endemik bitki türlerinden ihtiva edilen 4 farklı koku uluslararası parfümörlerin beğenisine sunuldu.

Büyük ilgiyle deneyimlenen kokular tamamıyla Türkiye topraklarında yetişen ve Burdur’da bulunan bitkilerden üretildi. Endemik bitki türlerinden yola çıkarak Anadolu koku kültürünü yaşatmayı amaçlayan bir vizyon ile beğeniye sunulan kokular katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Kokuların yanı sıra modern ve Osmanlı dönemine ait koku şişeleri de sergilendi.

Duygularını ifade eden Ergül, “Anadolu koku kültürüne yönelik 25 yılı aşkın süredir yaptığım çalışmalar neticesinde Osmanlı koku kültürünü, Antik çağdaki koku kültürünü ve Anadolumuzdaki endemik bitki türlerini anlatmak, yaşatmak ve tanıtmak adına parfümün başkentindeyiz. Bizim için inanılmaz bir gurur. Kokularımızı ilgiyle takip eden bu muazzam kalabalığa topraklarımızın kokularını tanıtmak, Osmanlı parfüm şişelerinin tasarımlarını paylaşmak benzersiz bir gurur” şeklinde görüşlerini paylaştı.

BİRÇOK TÜRK KATILIMCI YER ALDI

Son yıllarda Anadolu kokularını uluslararası vitrine yerleştirmeyi amaç edinen ve Dışişleri Bakanlığı’nın denetçisi olarak atanan Bihter Türkan Ergül’ün yanı sıra birçok Türk katılımcı da Paris Parfüm Haftası’na katılım gösterdi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın himayelerinde Rose Life Cosmetics CEO’su Sefa Ertaş ve Marcali Natural sahibi Esma Özkan da Burdur’un eşsiz türlerini ve kokularını aktarmak üzere organizasyonda hazır bulundu. 17.yüzyıldan bu yana dünyanın en büyük gül yağı toplayıcısı olan Fransız Robertet firmasına yapılan sunumlarda Türkiye’nin değerleri aktarıldı ve sunumda gül ve lavanta ön plana çıkarıldı.

Bu hususta parfüm ve koku kültürünün tarihine dikkat çeken Ergül, “Fransız İhtilali’nden sonra Fransa’da koku kullanımı büyük bir darbe almıştı. Bir Fransız’ın üzerinde güzel bir koku varsa şayet hiç sorgulanmadan direkt giyotine taşınabilir gibi bir durum teşkil etmekteydi. Halk ekmek bulamıyorken, aristokrat ve saray mensupları dışında bir güzel koku edinebilmek suçun sabitlenmesiyle eşdeğer görülüyordu. Buna bağlı olarak 33 kişi mahkemeye çıkmaksızın idam dahi edilmişti. Bizim kültürümüzde ise güzel kokmak sünnettir. Bu hem İslamiyet de hem de Türk kültüründe var. Halk için de devlet erkanı için de geçerli. Dünyanın ilk parfüm formülü Mezopotamya’da bulundu biliyorsunuz. Taputti… Bu kokuya Paris’te hayran kaldılar!” ifadelerini kullandı.

GARGES BELEDİYESİ İLE ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Parfüm Haftası kapsamında gerçekleşen bir diğer etkinlik Türkiye temalı “Garges autor de la Turquie” kapsamında düzenlendi. Belediye’nin onur salonunda düzenlenen faaliyette “Antik Çağlardan Günümüze Osmanlı Kokuları” çatısında tasarlanan etkinlik Paris Yunus Emre Enstitüsü ve Garges Belediye Başkanı Benoit Jimenez’in katkılarıyla gerçekleşti.

Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü ve Merkez Koordinatörü Dudu Keleş, bu etkinliğin ve iş birliklerinin gelecekte de artarak devam etmesini dileyerek, “Yunus Emre Paris Enstitüsü olarak Garges-les-Genosse Belediyesi ve Bihter Türkan’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz parfüm etkinliğinin ne kadar değerli ve etkili olabileceğini bize bir kez daha hatırlattı. Belediyenin enerjisi, profesyonelliği ve samimiyeti sayesinde bu etkinlik unutulmaz bir buluşmaya dönüştü. Bihter Türkan’ın bilgi birikimi, yaratıcılığı ve alanındaki uzmanlığı ile parfüm sanatı üzerinden paylaştıkları katılımcılar için hem ilham verici hem de öğretici oldu. Bu tür projelerin Türkiye ile Fransa arasındaki sıcak ve güçlü bağlar kurmaya devam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Organizasyon sonrası Fransız ev sahipleri ve uluslararası katılımcılar Türkiye’deki endemik türleri tanıtmak amacıyla ağırlanmak üzere eğitime ve gül ve lavanta hasadına davet edildi.