Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, gösterime 17 Ocak'ta girecek olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' için yeni bir tanıtım filmi yayınlandı.
Yeni tanıtım filminde 'Dombra' ile ünlenen Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Türkler Geliyor' bestesi de yer alıyor.
İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu edinen, Kamil Aydın'ın yönettiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda başrolleri Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay ve Selda Alkor, Serdar Gökhan paylaştı.
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