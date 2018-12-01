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Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri

01.12.2018 - 10:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ünlü bir seyahat sitesi Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirlerini açıkladı. İşte Türklerin en çok tercih ettiği 10 Avrupa şehri...

  • 1 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    10- ROMA

    Tarihi güzellikleriyle Roma listenin sonunda yer alsa da halen Türk turistlerin ilgisini çeken şehirlerin arasında!

     

     

  • 2 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Özellikle balayı ve özel günlerin romantik adresi olan Roma, ülkemize yakın olması nedeniyle de ufak kaçamakların adresi.

     

     

  • 3 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Roma, sanatseverlerin aşık olduğu bie şehir. Kolezyum, Vatikan, Campo de Fiori, Aşk Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri Roma'da görülebilecek yerlerden sadece birkaçı...

  • 4 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    9- STOCKHOLM

    Listenin dokuzuncu sırasında ise İsveç'in başkenti Stockholm var. 

     

  • 5 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    İskandinav turizminin önemli bir noktası olan Stockholm, her yıl turist akınına uğruyor. Bu soğun kenti çekici yapan ise şehirde çok çeşitli müzelerin olması.

     

  • 6 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Vikinglerin anavatanı olan bölgede National Museum'u görmelisiniz. Ayrıca Stockholm'e gelince Stadshuset binasını da keşfetmelisiniz.

     

  • 7 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    8- FRANKFURT

    Almanya'nın şirin şehirlerinden olan Frankfurt, turistlerin uğrak noktası. 

  • 8 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Mimari anlamda cezbedici olan şehrin en işlek meydanı Römer Platz.

  • 9 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Sokak müzisyenleri, heykelleri, kafeleri ve müzeleriyle Frankfurt şehri, rüyadaymış hissi uyandırıyor. Bu nedenle Türkler bu şehri çok seviyor!

  • 10 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    7- KÖLN

    Köln, Almanya'nın en işlek ve kalabalık şehirlerinden bir tanesi.

  • 11 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Çok fazla Türk insanının yaşadığı şehir, milyonlarca ziyaretçi akınına uğruyor. 

  • 12 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Şehirdeki Neustadt bölgesi, hem gündüz hem de gece, turistlerin uğrak noktası.  

  • 13 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    6- LONDRA

    Kendine has özellikleriyle Avrupa'dan bağımsız hissettiren Londra, diğer şehirlere göre biraz daha pahalı.

     

  • 14 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Kırmızı otobüsleri, telefon kulübeleri, köprüleriyle Londra tam bir İngiliz şehri!

  • 15 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Türk turistlerin gitmeyi çok istediği şehirlerden olan Londra'da keşfedilecek çok yer var.

     

  • 16 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Tower Bridge, London Bridge, Buckingham Sarayı, Hyde Park, Big Ben, London Eye görülmesi gereken arasında.

  • 17 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Eğer Sherlock dizisinin hayranıysanız, Sherlock Holmes müzesini de ziyaret etmeyi unutmayın.

  • 18 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    5- BERLİN

    Berlin, Türk nüfusunun yoğun olduğu bir Almanya şehri...

  • 19 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Bu nedenle Berlin'in Türklerin en çok gitmek istediği yerlerden biri olması şaşırtıcı değil.

     

  • 20 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
    20 | 31

    Burada kaybolsanız dahi, karşınıza çıkan bir Türk ile yerinizi tespit edebilirsiniz.

     

  • 21 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
    21 | 31

    Berlin Duvarı, Brandenburg Kapısı, parlamento binası Berlin'de görülmesi gereken yerler arasında.

  • 22 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    4- PARİS

    Tarihi yerleri, müzeleri ve mimarisiyle Paris, popülerliğini biraz yitirmiş olsa da halen Türk turistler tarafından çok tercih ediliyor. 

     

  • 23 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
    23 | 31

    Çünkü Paris, şüphesiz Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri.

     

  • 24 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
    24 | 31

    Champs-Elysees, Eyfel Kulesi, Disneyland, Louvre Müzesi, Paris'in simgelerinden sadece birkaçı...

  • 25 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
    25 | 31

    Buraya gidince Sen Nehri kenarında tarih kokan bir yürüyüş yapmayı da es geçmeyin.

  • 26 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    3- DUSSELDORF

    Listenin üçüncü sırasında Almanya'nın en önemli kentlerinden Düsseldorf yer alıyor. 

  • 27 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Türk turistlerin sevdiği bu şehrin mutlaka gidilmesi gereken iki yeri var. Onlar da Altstadt ve Carlstadt noktaları. 

  • 28 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    2- KOPENHAG 

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag, listede ikinci sırayı göğüslüyor. 

  • 29 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Mimarisiyle büyüleyen bu şehir, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Kopenhag, sadece Danimarka'nın değil tüm İskandinavya'nın eğlence merkezi.

  • 30 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    1- AMSTERDAM

    Hollanda'nın en bilinen şehri olan Amsterdam, eğlence merkezi olmasının yanında buram buram tarih kokuyor. 

  • 31 Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirleri
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    Ünlü ressam Van Gogh'un geniş çaptaki eserlerini Van Gogh Müzesi'nde görmek mümkün. 

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