Türkoğlu, Sarıca ve Güler'den açıklamalar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.
A milliler, hazırlıklarını Ankara Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanın sadece son 15 dakikası basın mensuplarına açılırken, milli oyuncular açma-germe ve şut çalışması sonrasında idmanı tamamladı.
Anadolu Efesli Doğuş Balbay ve James Metecan Birsen takımlarının THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşma nedeniyle antrenmanda yer alamadı. Bu oyuncuların yarın takıma katılacağı öğrenildi.
Antrenman öncesinde AA muhabirine konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, iyi bir ekip kurduklarını, geldikleri noktanın da bunu gösterdiğini ifade etti.
Başantrenör Ufuk Sarıca ve sporcuları kutlayan Türkoğlu, "Böyle turnuvalara başlarken ister istemez sporculuktan gelen alışkanlık gereği en üst seviyeleri hedefliyoruz. Bu anlamda iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Bizi mutlu edecek sonuçlar aldığımız için doğru tercihler yaptığımızı görüyoruz." diye konuştu.
Konuşmasında kulüplere de ayrı bir parantez açan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa maçları sürecinde kulüplerimizin yanımızda olması, bu başarıda onların da katkısını ortaya koydu. Milli takımda şu an iyi bir atmosfer var. İki maç kala Dünya Şampiyonası finallerine gitme hakkı kazandık. Yarın son resmi maçımızı Ankaralı sporseverlerin önünde oynamış olacağız. Ankara'nın bu süreçte bize şans getirdiğine inanıyoruz. Ankaralı taraftarlara ne kadar teşekkür etsek azdır."
Başkan Hidayet Türkoğlu, iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "Olimpiyatlarda bireysel olarak bizi başarıyla temsil eden sporcu arkadaşlarımız var. Biz de erkek mili takımı olarak bu başarının devamının gelmesi dileğiyle en büyük isteğimiz olimpiyatlara gitmektir. Çin'de de güzel bir turnuva geçirirsek, sanırım bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Sporculukta herkesin isteği olimpiyatlara gitmektir. Bizim jenerasyon buna hiçbir zaman şahit olamadı ama yönetici anlamında şahit olursak sporculuktan daha mutlu ve gururlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
UFUK SARICA: "HERKES MORALLİ VE İSTEKLİ"
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Slovenya karşısında galip gelmeleri gerektiğini söyledi.
Karşılaşmadan önceki son antrenmanı yaptıklarını, yarın da şut çalışmasıyla kampı tamamlayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Herkes gayet moralli ve istekli. Sakatlık yaşamadık. Bundan dolayı da mutluyum. Yarın Slovenya karşısında önemli bir galibiyet alıp, sonra liderlik kısmı için İspanya'ya geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Slovenlerin her zaman basketbolun içinde bir ekol olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Dünya sıralamasında 7. sırada olan ekol bir ülke ile oynayacağız. Sahada basketbol oynamadan kazanmak mümkün değil. Bunun bilincindeyiz. Son iç saha maçımızı oynayacağız. Hepsini kazandık. Ankaralı basketbolseverlerin önünde şölen havasında, hem kazanarak hem de kutlayarak, inşallah onlar bizi yolcu eder, biz de onlara bir galibiyet armağan ederiz." şeklinde görüş belirtti.
SİNAN GÜLER: "ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR"
Milli basketbolcu Sinan Güler de grupta iki önemli maç oynayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Dünya Kupası'na katılma hakkını yakalamamıza rağmen önümüzde iki önemli maç var. Ankara'daki ortamın nasıl olacağını biliyoruz. Yarın oynayacağımız maç önemli. Bu ikisi enerjimizi ve birlikteliğimizi gösterebileceğimiz maçlar. Herkesin birlikte oynamaktan keyif aldığı iki maç yapacağız. Umuyorum ki güzel sonuçlarla beraber bunu da taçlandırırız. Ankara'da özel ve büyülü anlar yaşıyoruz."
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