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        Türkşeker'den işçi alımı

        Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:39
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        Türkşeker'den işçi alımı
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

        İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

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