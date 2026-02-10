Habertürk
        TürkTraktör'den 455 milyon TL net kâr - İş-Yaşam Haberleri

        TürkTraktör'den 455 milyon TL net kâr

        TürkTraktör, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. TürkTraktör 2025 yılında 25.833 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 72'sini, ihracatının ise yüzde 60'ını karşıladı. Firmanın 2025 yılında toplam cirosu 53 milyar 837 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 9,2, net kârı ise 455 milyon TL olarak gerçekleşti

        Giriş: 10.02.2026 - 10:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:23
        TürkTraktör'den 455 milyon TL net kâr
        TürkTraktör, 2025 yılında yurt içi pazara 16.000 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 11.023 adede ulaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre traktör pazarında New Holland ve Case IH olmak üzere iki markasıyla yüzde 38,4 payı olan TürkTraktör, pazar liderliğini kesintisiz olarak 19. yıla taşıdı.

        2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, "2025 yılı hem küresel hem de yerel piyasalarda belirsizliklerin öne çıktığı; ekonomik ve sektörel açıdan zorlu koşulların etkili olduğu bir yıl olarak geride kaldı. Türkiye traktör pazarında emisyon düzenlemelerine ilişkin geçiş sürecinde %36'lık bir daralma yaşanmasına rağmen, disiplinli finansal yönetim anlayışımız ile müşterilerimiz, paydaşlarımız ve hissedarlarımız için değer yaratmayı sürdürdük. TürkTraktör olarak gerçekleştirdiğimiz üretim ve satışlarla Türkiye traktör pazarının lokomotifi olmaya devam ettik. Ayrıca iş makineleri alanında yakaladığımız büyüme ivmesiyle, kazıcı yükleyici ve ekskavatör segmentlerinde Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri konumuna geldik. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak amacı doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğimiz bu yolda, markalarımıza olan sadakatini göstererek ürün ve hizmetlerimizi tercih eden çiftçilerimize, inşaat sektörü profesyonellerine ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

