TürkTraktör'den 455 milyon TL net kâr

TürkTraktör, 2025 yılında yurt içi pazara 16.000 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 11.023 adede ulaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre traktör pazarında New Holland ve Case IH olmak üzere iki markasıyla yüzde 38,4 payı olan TürkTraktör, pazar liderliğini kesintisiz olarak 19. yıla taşıdı.

2025 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, "2025 yılı hem küresel hem de yerel piyasalarda belirsizliklerin öne çıktığı; ekonomik ve sektörel açıdan zorlu koşulların etkili olduğu bir yıl olarak geride kaldı. Türkiye traktör pazarında emisyon düzenlemelerine ilişkin geçiş sürecinde %36'lık bir daralma yaşanmasına rağmen, disiplinli finansal yönetim anlayışımız ile müşterilerimiz, paydaşlarımız ve hissedarlarımız için değer yaratmayı sürdürdük. TürkTraktör olarak gerçekleştirdiğimiz üretim ve satışlarla Türkiye traktör pazarının lokomotifi olmaya devam ettik. Ayrıca iş makineleri alanında yakaladığımız büyüme ivmesiyle, kazıcı yükleyici ve ekskavatör segmentlerinde Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri konumuna geldik. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak amacı doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğimiz bu yolda, markalarımıza olan sadakatini göstererek ürün ve hizmetlerimizi tercih eden çiftçilerimize, inşaat sektörü profesyonellerine ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.