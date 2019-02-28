Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak, iç turizmi hareketlendirmek amacıyla seyahat acentelerinin iş geliştirmesi ve yeni iş imkanları oluşturulması için programlar düzenlendiklerini söyledi.
Düşük sezonda Türkiye'nin diğer yerlerine yönelen acentelerin hem bölgeyi tanımalarını hem yeni iş imkanları, tur programları hakkında görüş alışverişinde bulunmalarını istediklerini belirten Bağlıkaya, bu kapsamda değişik bölgelerden 170 acente temsilcisinin Antalya'da temaslarda bulunduğunu dile getirdi.
İç turizmin hareketlenmesinde acentelerin kendi ürününü ve ülkenin potansiyelini tanımasının önemli olduğunu ifade eden Bağlıkaya, meslek için programlara devam edeceklerini söyledi.
"ERKEN REZERVASYONLARDA TALEP BEKLENENİN ÜZERİNDE"
Erken rezervasyonlarda talebin beklenenin üzerinde olduğunu bildiren Bağlıkaya, şöyle devam etti:
"Güzel gelişmeler yaşanıyor. Bütün pazarlarda artış bekliyoruz. İlk gelen veriler de öyle. Ön rezervasyonlarda Türkiye'ye beklenenin üzerinde bir talep var. Henüz 2015'i yakalayamadığımız Orta Avrupa pazarı da dönüyor. Dolayısıyla 2019 güzel bir yıl olacak. Kesin rakamları vermek için mart sonunu beklemek gerekiyor. Şu anda gözüken, rezervasyonlar ilk konulan hedeflere uygun gidiyor. Bu yıl 50 milyon turist hedefini yakalayacağız. Yüzde 25 büyüme de çok önemli bir hedefti. Dünya turizmi yüzde 6 büyüyor. Avrupa'da turizm yüzde 7 civarında büyüyor, bizim Akdeniz çanağının da çok üstünde. Yani yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme öngörerek yıla giriyoruz. İnşallah başaracağız."
Bağlıkaya, Türkiye'nin turizmde dünya sıralamasında üst basamaklara doğru ilerlediğini, Almanya, Rusya ve İngiltere'nin, Türkiye'nin ana pazarları olduğunu söyledi.
Üç ana pazarda fuarlara katılacaklarını belirten Bağlıkaya, Almanya'dan gelen turist sayısında 2015'in gerisinde olduklarını ancak bunun artacağını dile getirdi.
"RUSYA'DA SÜREKLİ ARTIŞ VAR"
Rusya'da sürekli bir artış olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Hala bulunduğumuz pazarlarda hak ettiğimiz seviyelerde turist alamıyoruz. Kendi ülkelerinin yurt dışına gönderdiği turist oranlarına bakıldığında daha alınacak çok yol var. Oralarda çalışmaya devam etmek gerekiyor." diye konuştu.
Bağlıkaya, üç pazarda yapılacak fuarlara etkili bir kadro ve büyük bir stantla katılacaklarını, Türkiye'nin bu programlardaki en aktif ülkelerden biri olacağını kaydetti.
Firuz Bağlıkaya, "2023 hedefinin tekrar düzeltileceğine inanıyorum. Eğer bu yıl 50 milyon turist hedefi yakalanırsa, 2023'ün 70 milyon turist hedefini revize etme imkanı çıkacak. 2019'un sonucunu görüp inşallah tekrar değerlendirir yetkililerimiz. Çünkü 2019'da 50 milyon olursa, 4 senede o hedef bugünkü artış yüzdeleriyle aşağıda kalabilir." dedi.
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