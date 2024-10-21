TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?
Tıpta Uzmanlık sınavına giren bazı adaylar kontenjanın açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır ve TUS taban puanları ÖSYM tarafından açıklanır. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?
TUS kontenjanlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri başladı mı, ne zaman?
2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.