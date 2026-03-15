TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/1 soru ve cevapları yayınlandı mı?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) birinci dönem sınavları, 15 Mart bugün iki oturum halinde gerçekleşiyor. TUS/1 kapsamında Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlarken, günün ikinci oturumu olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te uygulanacak. Sınav maratonunun devam ettiği bugün, adaylar sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak soru ve cevap anahtarını bekliyor. Bu kapsamda "TUS/1 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır, cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TUS/1 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
TUS-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Sınav sona erdikten sonra gün içinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.
TUS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları 15 Nisan tarihinde açıklanacak.
TUS/1 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar TUS/1 sınav ve yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından erişebilecekler.
TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TUS 2. Dönem başvuru işlemleri 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.