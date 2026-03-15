        Haberler Bilgi Gündem TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/1 soru ve cevapları yayınlandı mı? TUS-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

        TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/1 soru ve cevapları yayınlandı mı?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) birinci dönem sınavları bugün gerçekleştiriliyor. Adayların heyecanla beklediği TUS/1 kapsamında Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı. Günün ikinci oturumu olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te uygulanacak. Sınav süreci tamamlanırken adaylar, sınavın ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 15.03.2026 - 13:27
        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) birinci dönem sınavları, 15 Mart bugün iki oturum halinde gerçekleşiyor. TUS/1 kapsamında Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlarken, günün ikinci oturumu olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te uygulanacak. Sınav maratonunun devam ettiği bugün, adaylar sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak soru ve cevap anahtarını bekliyor. Bu kapsamda "TUS/1 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır, cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        TUS/1 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        TUS-1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Sınav sona erdikten sonra gün içinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        TUS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları 15 Nisan tarihinde açıklanacak.

        TUS/1 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Adaylar TUS/1 sınav ve yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından erişebilecekler.

        TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        TUS 2. Dönem başvuru işlemleri 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
