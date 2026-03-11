Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TUS sınav tarihi: 2026 TUS/1 sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        TUS sınav tarihi: 2026 TUS/1 sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak tıp fakültesi mezunları, uzman doktor olabilmek için ter dökecek. Sınava girerken adayların, sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. Peki, TUS/1 sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 16:41 Güncelleme:
        1

        ÖSYM tarafından düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) araştırmaları hız kazandı. Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarının uzman doktor olabilmek için girdiği sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki ayrı oturum halinde gerçekleştiriliyor. Sınav öncesinde adayların, ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Bu kapsamda "2026 TUS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        2026 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        3

        TUS/1 SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        TUS/1 sınavının Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’de, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’de başlayacak.

        Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekiyor.

        Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

        4

        TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, 2026 TUS/1 sınav giriş belgesine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 15 Mart günü saat 23.59’a kadar erişebilecek.

        ÖSYM 2026 TUS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları 15 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

