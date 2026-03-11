ÖSYM tarafından düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) araştırmaları hız kazandı. Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarının uzman doktor olabilmek için girdiği sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki ayrı oturum halinde gerçekleştiriliyor. Sınav öncesinde adayların, ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Bu kapsamda "2026 TUS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularının cevabı haberimizde...