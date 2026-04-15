        Haberler Bilgi Gündem TUS sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM 2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı! TUS sonuçlarına nasıl bakılır?

        2026 yılı 1. dönem TUS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Mart'ta yapılan sınav sonrası değerlendirme sürecinde sona yaklaşılırken, binlerce kişi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenip tercih aşamasına geçmeyi hedefliyor. Sonuçlar bugün ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden duyuruldu. Peki, TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:23 Güncelleme:
        2026 yılı 1. dönem TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. 15 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın ardından yürütülen değerlendirme sürecinde artık son aşamaya gelinirken, adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçları 15 Nisan bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda “TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ÖSYM TUS 1. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

        TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2026 yılı 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı.

        ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "15 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

        ÖSYM 2026 TUS 1. DÖNEM SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

        2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek.

        ÖSYM 2026 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TUS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

        2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerine ilişkin tarih ve başvuru süreci, ÖSYM tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

        Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda online olarak gerçekleştirecek. Yerleştirme işlemleri ise adayların sınav puanları, tercih sıralamaları ve programların kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 13 Nisan 2026 (Hürmüz'de Deniz Savaşı Mı Başlıyor?)

        Trump: Hürmüz ablukası başladı.İran ABD ablukasını kırabilir mi? İran'da abluka nasıl konuşuluyor? Trump'ın abluka planı çalışacak mı? Hürmüz'de deniz savaşı mı başlıyor? Hürmüz blokajı petrolü nasıl etkiler? Trump Papa'ya neden savaş açtı? ABD'yi İsrail mi yönetiyor? İsrail Trump'ı esir mi aldı? Be...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        14 yaşında Çağla entübe edildi! Menenjit kâbusu!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
