TUS sonuç sorgulama ekranı: TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı!
2026 yılı 1. dönem TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. 15 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın ardından yürütülen değerlendirme sürecinde artık son aşamaya gelinirken, adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçları 15 Nisan bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda “TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ÖSYM TUS 1. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı haberimizde...
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2026 yılı 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"15 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."
TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek.
TUS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerine ilişkin tarih ve başvuru süreci, ÖSYM tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda online olarak gerçekleştirecek. Yerleştirme işlemleri ise adayların sınav puanları, tercih sıralamaları ve programların kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.