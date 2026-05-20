TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı: 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih süreci tamamlandı. Tercihlerini yapan binlerce aday, şimdi gözünü yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Uzmanlık eğitimine geçişte önemli bir aşama olan tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu beklemeye başladı. Peki, 2026 TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen son gelişmeler…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026 yılı 1. dönem yerleştirme sürecinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan binlerce hekim, hangi uzmanlık alanına yerleşeceğini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler tamamen ÖSYM’nin yapacağı resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, 2026 TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? İşte merak edilen detaylar…
TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında, 2025-TUS 2. dönem tercihleri 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim’de ilan edilmişti.
Buna göre 2026 TUS tercih sonuçlarının da benzer bir takvim ile bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.