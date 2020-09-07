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TUSAŞ, Ar-Ge harcamalarını açıkladı

Türkiye'nin öncü havacılık sanayi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin Ar-Ge personel istihdamı 3 bine, Ar-Ge harcaması 3 milyar liraya çıktı. 2018'de Ar-Ge'ye 1,5 milyar lira ayıran TUSAŞ, 2019'da bu rakamı katlayarak Ar-Ge ve inovasyon projeleri için 3 milyar liralık harcama gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın cirosunun yüzde 34,4’ü Ar-Ge harcamalarına ayrıldı

TUSAŞ ar-ge harcama
AA

Türkiye'nin öncü havacılık sanayi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, yüksek teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayisinde güncel teknolojiyi ürünlerine ve Türkiye'ye kazandırmak için Ar-Ge yatırımlarını sürdürüyor.

Son yıllarda Ar-Ge çalışmalarındaki ivmesini hız kesmeden sürdüren TUSAŞ, küresel ölçekte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için yenilikçi teknolojileri izliyor ve ürünlerine entegre ediyor. Şirket, bu şekilde havacılık ve uzay ekosistemine yön veren öncü bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2018'de Ar-Ge'ye 1,5 milyar lira ayıran TUSAŞ, 2019'da bu rakamı katlayarak Ar-Ge ve inovasyon projeleri için 3 milyar liralık harcama gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın cirosunun yüzde 34,4’ü Ar-Ge harcamalarına ayrıldı.

TUSAŞ, Ankara'daki Kahramankazan tesislerinde bulunan Ar-Ge merkezinin yanı sıra ODTÜ Teknokent, İstanbul Teknopark, İTÜ ARI Teknokent, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, Ulutek Teknopark (Uludağ Üniversitesi) ve Hacettepe Teknokent’teki yerleşkelerinde de savunma sanayisi ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin tesisi için ortak projeler yürütmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de Ar-Ge personeli istihdamına devam eden TUSAŞ, bu yılın ilk altı ayında yaklaşık ilave 150 personel istihdamıyla Ar-Ge personel sayısını 3 bine çıkardı.

İnovasyon ve teknolojiyi temel kaldıraç olarak konumlandıran TUSAŞ, salgın dönemini bu alanda verimli değerlendirmeye devam etti. TUSAŞ'ta görev alan Ar-Ge personeli ulusal patent ve faydalı model geliştirme alanında da çalışmalarını hızlandırdı. 2019 yılında toplam 46 patent başvurusu yapan TUSAŞ, bu yılın ilk altı ayında toplamda 48 patent başvurusu gerçekleştirerek geleceğin teknolojisine katkı sunmayı sürdürdü.

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