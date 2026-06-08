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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiyenin savaş uçağı projelerinde Avrupanın önünde olduğunu söyledi

        TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiyenin savaş uçağı projelerinde Avrupanın önünde olduğunu söyledi

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Avrupa'daki rakiplerine kıyasla Türkiye'nin altıncı nesil savaş uçağı teknolojisinde büyük avantaj yakaladığını belirterek, "Avrupa'da Tempest veya FCAS gibi projeler konuşuluyor olsa da Fransa, Almanya, İspanya veya İngiltere henüz fiilen projelerine başlayabilmiş değiller. Biz ise onlardan çok daha ilerideyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: 6. nesil savaş uçağı teknolojisinde Avrupa'dan çok daha ilerideyiz

        Demiroğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Yükselen Türkiye’nin Havacılık ve Savunma Teknolojisi" konferansında, Türk savunma sanayisinin küresel başarılarını ve gelecek vizyonunu anlattı.

        1973 yılında küçük bir kulübede başlayan TUSAŞ serüveninin, 2005 yılında yabancı hisselerin tamamen satın alınmasıyla yüzde 100 yerli ve milli bir yapıya kavuştuğunu belirten Demiroğlu, son 20 yılda insanlı ve insansız hava araçları, helikopterler ve uzay projeleri dahil olmak üzere 13 özgün platform geliştirdiklerini vurguladı.

        Demiroğlu, "Bugün Ankara Kahramankazan'da 4 milyon metrekarelik dev bir kampüste, 16 bin 300 kişilik dinamik bir kadroyla çalışıyoruz. Yaş ortalamamız 34. Dünyanın pek çok noktasında ofislerimiz var ve yakında Nijerya başta olmak üzere Afrika'da da büyüyeceğiz." dedi.

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        TUSAŞ’ın küresel sivil havacılık pazarındaki stratejik rolüne dikkati çeken Demiroğlu, şirketin sivil havacılık yapısalları alanında Airbus ve Boeing'e parça üreten dünyadaki yegane kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

        Demiroğlu, "Sivil havacılık yapısalları alanında Airbus ve Boeing'in en büyük tedarikçilerinden biriyiz. Bazı kritik parçalarda dünyadaki tek üretecisyiz. Airbus'ın uçan hemen hemen her uçağında bir TUSAŞ dokunuşu vardır." diye konuştu.

        TÜRKİYE, AVRUPA'DAN ÇOK DAHA İLERİDE

        6'ıncı nesil savaş uçakları konusunda dünyada söz sahibi kurumlardan biri olmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, şunları kaydetti:

        "Avrupa'da Tempest veya FCAS gibi projeler konuşuluyor olsa da Fransa, Almanya, İspanya veya İngiltere henüz fiilen projelerine başlayabilmiş değiller. Biz ise onlardan çok daha ilerideyiz. Milli Muharebe Uçağımız KAAN’ın 21 Şubat 2024’teki ilk uçuşu, tüm ülkenin yürüyüşünü değiştirdi. Türkiye, bu teknolojiyi başarabilen dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'lardan oluşan taarruz omurgasını yerli ve milli sistemlerle modernize etmek adına takvimimizi hassasiyetle uyguluyoruz."

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        TERSİNE BEYİN GÜCÜ

        Uzay alanındaki vizyonu da paylaşan Demiroğlu, Somali'de kurulan uzay merkezinin çok stratejik bir adım olduğunu söyledi. Uzay yarışı kızıştığında küresel fırlatma darboğazı yaşanacağını belirten Demiroğlu, bu yatırımın Türkiye'nin fırlatma bağımsızlığını sağlayacağını ifade etti.

        Demiroğlu, 2020'li yılların başında yaşanan nitelikli iş gücü kaybının tersine döndüğünü vurgulayarak, "Artık giden çalışanımızdan çok daha fazlası ülkemize ve TUSAŞ'a geri dönüyor. Bu şirket 86 milyon vatandaşımızın ortak ortaklığıdır." dedi.

        TUSAŞ Genel Müdürü, yurt dışındaki genç mühendisleri Türkiye'ye dönmeye ve YTB ile yürütülen staj programlarına katılmaya davet etti.

        "GENÇLERE 6 ALTIN KURAL"

        Konuşmasında genç mühendislere ve öğrencilere küresel yarışta öne geçebilmeleri için hayati tavsiyelerde bulunan Demiroğlu, havacılık sektörünün sabır ve azim gerektirdiğini vurguladı.

        Demiroğlu, "Defalarca denersiniz, olmaz ve tam bırakacağınız sırada başarıverirsiniz. Çalışmak, bıkmamak gerekir." dedi.

        Gençleri hedef belirleyerek somut adımlar atmaya ve cesur olmaya çağıran Demiroğlu, "Düşmekten, hata yapmaktan, alan veya ülke değiştirmekten korkmayın. Türkiye'ye gelmekten de çekinmeyin." diye konuştu.

        Demiroğlu, bugün başarının temel şartının insan kaynağı ve güçlü altyapı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yetenekli olun, altyapınız yoksa testleri yapamaz, dışa bağımlı kalırsınız. TUSAŞ olarak Avrupa'nın ikinci büyük ses altı rüzgar tüneline sahibiz. Kendinizi öyle bir yetiştirin ki, dünyada o konu açıldığında akla gelen ilk isim siz olun." değerlendirmesinde bulundu.

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