Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç "Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası istenmeyen görüntüler oldu. Tutuklular için değerlendirme yargıda" dedi.

DHA'nın haberine göre Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Öğrencilerin tutuklanması hiçbirimizin istemeyeceği durum. Soruşturmalar sonrası, CHP'nin çağrısı ile birtakım sokak olayları oldu ve hoş olmayan durumlar yaşandı. Adliyeye intikal eden durumlar vardı. Gözaltına alınan gençlerin olduğunu biliyoruz. Tutukluluğu devam edenler var. Bunun değerlendirilmesini yapacak olan savcılık ve ilgili hakimlikler. Oradaki şiddet kullanımı ile alakalı, toplantı ve yürüyüş kanununa aykırılık olduğunu değerlendirecek olan yargımızdır. Bu dosyalar incelenecek ve duruma göre kararlar verilecek. Yargının sürecini takip etmeliyiz. Bizim şu kişileri serbest bırakın deme durumumuz yok. Önümüzdeki günlerde de bu değerlendirmeler yapılacaktır."

"ÇIPLAK ARAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç "Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanunlarımız var. Bu yürütmeliklerce geçerli durumlar söz konusu. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değil, söz konusu olamaz. Maddeler açık. Burada cezaevi güvenliği bakımından, yasak madde sokulmaması için böyle bir yetki verilmiştir ama bu istisnai bir arama ve bu durumda kişi mahremiyetine dikkat edilir. Aynı cinsten kişinin araması gibi her türlü tedbir alınarak arama yapılır" dedi.