Tütün mamulleri satışında tek tip paket ve tütün ürünlerine özel kapalı dolap zorunluluğu getirmesini talep eden "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Konuyla ilgili görüşlerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yazılı olarak sunan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, yeni düzenlemenin önemli ihracat kalemlerinden biri olan tütün üretimini ve dolayısıyla ihracatını olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.
"GELİR KAYBINA UĞRAYACAKLAR"
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına sunulmuş olan 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25. ve 26. maddelerinde yer alan 'tek tip paket' ve 'satış noktalarındaki dolap' uygulamalarına ilişkin endişelerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir yazıyla aktaran Umur, "Söz konusu uygulamalar; iç piyasadaki kaçak sigara ticaretini artıracaktır. Kaçak sigara ticareti ülkemizde 2014 yılında yüzde 21’e tırmanmıştı. İlgili mevzuat değişiklikleri ve kolluk kuvvetlerinin kararlı mücadelesi neticesinde, 2018 yılında kaçak sigara ticareti yüzde 8 seviyelerine kadar geriledi. Tütün mamullerinde tek tip düz paket ve satış noktalarında kapalı dolap uygulamaları bu kazanımlarda gerilemelere yol açabilecek. Kaçaktaki artış üretici firmaların tütün alımını, dolayısıyla da tütün üretimini ve sonuç olarak da ihracat kapasitesini olumsuz etkileyecektir. Tedarik zincirindeki 60 bine yakın tütün çiftçisini, tütün ihracatçılarını ve tüm tedarikçileri ile birlikte üretici firmalarımız gelir kaybına uğrayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Ülkemizde geçimini tütün tarımından sağlayan, büyük çoğunluğu Ege Bölgesinde yaşayan çiftçilerimizin ve ailelerinin de gelirini etkileyecek olan ilgili maddelerin kanun teklifinden çıkarılması taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımızla paylaştık" diyerek sözlerini noktaladı.
TÜRKİYE TÜTÜNDEN SON BİR YILDA 1 MİLYAR 8 MİLYON DOLAR KAZANDI
Türkiye 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 716 milyon 133 bin dolarlık yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Son bir yıllık tütün ve tütün mamulleri ihracatı ise; 1 milyar 8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye, 2018 yılının 9 aylık döneminde 234 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı gerçekleştirirken, tütün mamulleri ihracatı 482 milyon dolara ulaştı. Yaprak tütün ihracatında ilk sırayı 87 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri alırken, tütün mamulleri ihracatında Irak, 74 milyon dolarlık Türk tütün mamulleri tercih etti.
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