Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

Tuvalet kağıtları genelde beyaz olarak üretiliyor, sizce bu tesadüf mü? Elbette, hayır! Bu hikâye, 1950'li yıllara dayanıyor. O yıllarda tuvalet kağıtlarının farklı görevleri de varmış; mesela şık durmak gibi!

ABONE OL
  • Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

    Bugün belki de hiç düşünmediğiniz bir konuyu ele alacağız; tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir?

    Belki şu anda bizler bu konunun üzerine çok gitmiyoruz ama bir zamanlar tuvalet kağıtlarının rengi, bir moda belirleyicisi olarak kullanılıyordu.
  • Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

    1950'li yıllarda ortaya çıkan renkli tuvalet kağıtları marketlerde yerini alır almaz çok sevildi.

    O zamanlar banyo dekorasyon anlayışı tek bir renk üzerine yoğunlaşmaktan ibaretti. Yani günümüzdeki gibi farklı renk paletleri kullanılmıyordu. Banyolar;  sarı veya mavi gibi tek bir tonu yansıtıyordu.
  • Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

    Renkli tuvalet kağıtları da tam olarak bu sebepten dolayı çokça tercih ediliyordu. İşlevleri bir yana, banyoda kullanılan rengi tamamlamak için kullanılıyordu. 

    Bu trend fikri uzun bir süre yerini korudu ta ki 2000'li yıllara kadar. Bu yıllarda tuvalet kağıtlarının renkli olması için eklenen boyaların ne derece sağlıklı olduğu tartışıldı. 

     
  • Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

    Tuvalet kağıdı üreten firmalar bu sağlık riskini tamamen ortadan kaldırmak için boya kullanmayı bıraktı ama tabii ki tek sebep bu değildi.

    Ayrıca, "tek tip banyo" anlayışı da yerini farklı renklerle kombinlenen banyolara bırakmıştı. Beyazın her şeye kombinlenebilen gücü burada da ön plana çıktı.
  • Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

    Bu, üretici firmalar için güzel bir artıydı çünkü kağıtlara eklenen boyalar ayrı bir maliyet demekti. Bunu yapmayı bıraktıklarında, maliyetlerde önemli bir azalma yaşadılar.
  • Tuvalet kağıtları neden beyaz renkte üretilir? Tam bir moda çılgınlığı!

    Elbette günümüzde; desenli, renkli ve hatta parfümlü tuvalet kağıtları üretiliyor çünkü araştırmalar neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu gösteriyor. Ayrıca firmalar çok sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ancak o zamanlar böyle bir durum söz konusu değildi. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.