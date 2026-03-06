Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı

        Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 01:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çekti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Önceki gün İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonuna giden B.N.K. isimli kadın, tuvalette cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti.

        Kabinden çıkan kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan S.K.'nın cep telefonunu inceleyen ekipler, 4 ayda 15 kadının akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları bulundu. Şüphelinin akaryakıt istasyonunda çalışmadığı, gizlice girip kadınların fotoğraf ve videolarını çektiği belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte cam kıran sürücüye 180 bin TL ceza

        Gaziantep'te aracından inip tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Saldırı anları, sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı