Patates cipsi, kraker ve kuru yemiş gibi tuzlu yiyeceklerin daha fazla su içmemize neden olduğu, yakın bir zamana kadar uzmanlar arasında yaygın bir düşünceydi. Son yapılan araştırmalarda ise farklı sonuçlar ortaya çıktı.

TUZLU YİYECEKLER SUSATIR MI, ACIKTIRIR MI? YENİ ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Günlük hayatta tuzlu yiyeceklerin susatacağı düşüncesi oldukça yaygındır. Özellikle uzun yola çıkarken veya oruç tutmadan önce, tuzlu yiyeceklerden kaçınılması gerektiği düşünülür. Ancak yapılan son araştırmalar, tuzlu yiyeceklerin aslında susatmadığını, fakat açlık hissini artırdığını göstermektedir. Bu yazıda, tuzlu yiyeceklerin vücuttaki etkilerini ve açlık hissine nasıl yol açtığını inceleyeceğiz.

REKLAM SUSATMA ETKİSİ Çoğu kişi, tuzlu yiyeceklerin su içme isteğini artıracağına inanır. Ancak son araştırmalar, tuzlu yiyeceklerin susatmadığını, aksine açlık hissini tetiklediğini göstermektedir. Bunun nedeni, vücudun tuzla birlikte suyu tutmasıdır. Böbrekler, fazla tuzu vücuttan atmaya çalışırken, aynı zamanda suyu tutma işlemi gerçekleştirir. Bu süreç enerji tüketir ve vücut, bu enerjiyi sağlamak için karbonhidrat gibi besinlere ihtiyaç duyar. Sonuçta, bu durum açlık hissinin artmasına yol açar. BÖBREKLERİN TUZ VE SU DENGESİNİ SAĞLAMASI Böbrekler, vücudun tuz ve su dengesini koruyarak kan basıncını düzenler. Ancak tuzun fazla miktarda alınması, böbreklerin suyu tutma işlevini zorlaştırır. Bu süreç, vücudun daha fazla enerjiye ihtiyaç duymasına yol açar ve bu da açlık hissinin tetiklenmesine sebep olur. İlginç bir şekilde, yapılan araştırmalarda, tuzlu yiyeceklerin tüketildiği durumlarda, katılımcıların daha az su içtikleri ve daha fazla açlık hissettikleri gözlemlenmiştir.

TUZLU YİYECEKLER NEDEN ACIKTIRIR? Tuzlu yiyeceklerin açlık hissini artırmasının iki temel nedeni vardır: fizyolojik ve psikolojik. Fizyolojik açıdan, ghrelin hormonu iştahı artırır. Ayrıca, insanlar genellikle belirli zaman dilimlerinde yemek yediklerinde, yemek saati yaklaştığında acıkırlar. Psikolojik faktörler, düzenli yeme alışkanlıklarının etkisiyle de açlık hissi oluşur. Ayrıca, bazı besinler, özellikle tuzlu olanlar, daha fazla yemek yeme isteği uyandırır. Patates cipsi, kraker ve kuru yemiş gibi yiyecekler açlık hissini artıran tuzlu besinler arasında yer alır. REKLAM FAZLA TUZLU YİYECEKLERİN STRES VE HORMONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Edinburgh Üniversitesi'nden yapılan bir başka araştırma, düşük oranda tuzla beslenen farelere yüksek tuzlu yiyecekler verildiğinde, stres hormonu düzeylerinin %75 oranında arttığını ortaya koymuştur. Bu bulgu, tuzun vücutta sadece su dengesini değil, aynı zamanda hormonları da etkileyebileceğini göstermektedir. Yüksek tuzlu yiyecekler, beyindeki açlık sinyallerini uyararak daha fazla yemek yeme isteği uyandırabilir.

GLİSEMİK İNDEKSİ Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltir ve ardından hızlı bir düşüşe neden olur. Bu ani değişiklik, kişiyi erken acıkmaya yönlendirir. Tuzlu yiyecekler, genellikle glisemik indeksi yüksek olan gıdalarla birleşir. İşlenmiş mısır gevrekleri, beyaz un, fastfood ve hazır gıdalar gibi besinler, kan şekerindeki dalgalanmalara ve erken acıkmaya yol açar. SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Tuzun aşırı tüketimi, kalp krizi, felç ve yüksek kan basıncı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yetişkinler için günlük tuz tüketimi önerisi altı gramın altıdır, ancak çoğu insan bu miktarı aşmaktadır. Uzmanlar, aşırı tuz tüketiminin yalnızca fiziksel sağlık değil, aynı zamanda davranışsal etkiler de yarattığını vurgulamaktadır.