        Tuzla'da çimleri robotlar biçiyor | Son dakika haberleri

        Tuzla'da çim biçme robotları hizmete alındı

        İstanbul'un Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine dahil edilen çim biçme robotları görevine başladı. 4 adet robot, ilçenin farklı noktalarında aktif olarak kullanılmaya başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Tuzla'da çimleri robotlar biçiyor
        Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine dahil edilen çim biçme robotları hizmete alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yeni sistemin park ve yeşil alanların bakımında önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün araçlarına dahil ettiğimiz yeni çim biçme robotu ile Tuzla'mızın yeşil alanlarında bakım yapacak, parklarımızı daha da güzelleştireceğiz" dedi.

        Robotun sahadaki performansını da deneyimleyen Başkan Bingöl, "Çim biçme robotumuz görev başında. Kolay kullanımı ve güçlü iş kapasitesi sayesinde çalışmalarımızı daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

        Yeni sistem sayesinde çim biçme çalışmalarında görevli personel ihtiyacının 5'te 1 oranında azaldığı belirtilirken, robotların eğimli arazilerde de etkin şekilde çalışabildiği kaydedildi. Güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken cihazların, taş gibi sert cisimlerle karşılaştığında kendini kilitleyerek olası zararların önüne geçtiği ifade edildi.

        Çim biçme robotlarının Tuzla'da E-5 altı bölgesindeki çalışmalarının ardından Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde de görev alacağı bildirildi.

