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        Haberler Gündem Güncel Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın | Son dakika haberleri

        Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın

        Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 dönümlük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:37
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        Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde bulunan Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Ekiplerin müdahalesiyle 3 dönümlük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

        #İstanbul Tuzla
        #yangın
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