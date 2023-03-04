Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Pekmezci
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Rotman, Imbula (Dk. 81 Erol Can Akdağ), Moutari (Dk. 58 Yahaya), Mata (Dk. 90+2 Ozan Papaker), Adeniyi (Dk. 90+2 Ömürcan Artan)
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir (Dk. 87 Muhammed Himmet Ertürk), Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rodrigues, Torje (Dk. 46 Ikic), Eyibil (Dk. 80 Sami Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 61 Doukara), Rharsalla, Ayovi (Dk. 61 Enes Keskin)
Gol: Dk. 77 Awuku (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 85 Mata (Tuzlaspor), Dk. 62 Fontaine, Dk. 86 Rharsalla (Gençlerbirliği)
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