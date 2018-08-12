Kanada’da McMaster Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, düşük tuzlu diyetlerin sanılanın aksine faydalı olmadığı hatta kalp-damar hastalıklarını ve ölüm risklerini artırabileceğini ortaya koydu.

Fazla tuzun hipertansiyon riskini artırdığı, hipertansiyonun ise kalp krizi ve felç riskini artırdığı bilinse de Kanadalı bilim insanlarının 18 ülkede 90 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, tuz kısıtlaması sadece hipertansiyonu olan ve fazla tuz tüketen hastalara faydalı oluyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; araştırmada, tansiyonları normal olanlar ile yüksek olanlarda tuz alımı ile kalp hastalığı ve felç bakımından farklar incelendiğinde düşük tuz alımının ‘vasat’ tuz alımına nazaran tansiyon yüksekliğinden bağımsız olarak kalp krizi, felç ve ölüm riskini yüzde 11 artırdığı tespit edildi.

Araştırma yapan McMaster Üniversitesi profesörlerinden Andrew Mente, tuz miktarının aşırı düşük olmasının kan basıncına yol açarak başka kronik hastalıkları tetikleyeceğini savundu. Araştırmacılar, günde 5 gramdan fazla tuz alımının sağlık için tehlikeli olduğunu kaydederek tuzun makul miktarlarda tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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