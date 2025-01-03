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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Başkan filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başkan ne zaman, nerede çekildi?

        TV'de ilk kez! Başkan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        Başkan filmi, 3 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici karşısını çıkıyor. Belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu edinen 'Başkan' filmi 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Başkan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Başkan filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:01
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        Başrollerini; Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un paylaştığı Başkan filmi, bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Ulaş Bahadır'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Başkan' filmi, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile gösterime girdiği tarihte izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, "Başkan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başkan ne zaman çekildi? İşte detaylar...

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        BAŞKAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Yerel seçimlerde kasabanın mevcut başkanı Fikri Donsuz’un karşısına rakip olarak yeni aday Zeynel Korkmaz çıkar. Her iki aday da kasabayı afişleriyle donatmaya ve seçim reklamlarını yapmaya başlarlar. Belediye Başkanı’nı değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıkları mizahi bir dille anlatılmaktadır.

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        BAŞKAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmenliğini ULAŞ BAHADIR'ın üstlendiği Başkan filmi oyuncuları Bülent Çolak, Büşra Pekin, Diren Polatoğulları, Füsun Demirel, Gürberk Polat, Muttalip Müjdeci, Necip Memili, Nursel Köse, Sadık Gürbüz, Salih Kalyon, Sinan Demirer, Şerif Sezer gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

        BAŞKAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi.

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