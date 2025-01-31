NEFES: YER EKSİ İKİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikâyeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekâsı ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.