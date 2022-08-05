TV yayın akışında hangi yapımların olduğu araştırılıyor. Bugün televizyonda birçok dizi ve program yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 1 Ağustos Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...