        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 10 Mart 2026 Salı: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, NOW yayın akışı

        TV yayın akışı 10 Mart 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        10 Mart 2026 TV yayın akışı gününü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 10 Mart Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, NOW yayın akışı listesi...

        Giriş: 10.03.2026 - 15:04
        1

        İzleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 10 Mart 2026 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 10 Mart Salı Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        00:20 Aynı Yağmur Altında

        02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Beyaz'la Joker

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.53 İstiklal Marşı

        06.55 Kalk Gidelim

        08.45 Adını Sen Koy

        10.00 Kur'an'ın Mesajı

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.20 Seksenler

        14.00 Vefa Sultan

        15.30 Kur'an'ın Mesajı

        16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17.45 Ramazan Sevinci

        19.25 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

        23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01.45 Gönül Dağı

        02.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04.30 Sahur Bereketi

        06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:45 Veliaht

        05:00 Bahar

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        02:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.20 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        00.00 Doktor: Başka Hayatta

        02.45 Doktor: Başka Hayatta

        04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
