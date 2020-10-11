Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Bir Demet Tiyatro
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Çocukluk
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Öğretmen
23:15 Öğretmen- Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:40 Payitaht
18:55 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:45 Rusya-Türkiye
23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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