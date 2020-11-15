Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 15 Kasım 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 15 Kasım 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Maria ile Mustafa, Tövbeler Olsun, MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 15 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 15 Kasım 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haber
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor TKR
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Öğretmen - Final

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Aşk Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Hercai
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Türkiye-Rusya
22:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Yıldızı İlk Aşk zirveden inmiyor!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk zirveden inmiyor!
Ali Rıza'nın büyük planı!
TELEVİZYONAli Rıza'nın büyük planı!
Gönül Dağı 5. yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 4. son bölüm
TELEVİZYONGönül Dağı yeni bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? 15 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar
TELEVİZYONMasterChef eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 14 Kasım 2020 Cumartesi! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON14 Kasım reyting sonuçları
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? 14 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef eleme adayı kim oldu?
Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleriyle Show TV'de
TELEVİZYONGüldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleriyle Show ...
Çukur 103. bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Onları sürüye sürüye çıkaracağım!"
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm izle
TELEVİZYON"Sen de beni mavişime kavuşturacaksın"
Zümrüdüanka 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 19. son bölüm
TELEVİZYONSerhat ve Zümrüt için büyük yıkım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X