Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haber
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor TKR
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Öğretmen - Final
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Aşk Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Hercai
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Türkiye-Rusya
22:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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