Bugün televizyonda neler var? 15 Nisan 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı
15 Nisan 2026 tarihli televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler, "Bugün TV'de hangi dizi ve programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekranlarda birbirinden farklı diziler, filmler ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin 15 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışı detayları haberimizde…
15 Nisan 2026 Çarşamba günü televizyon yayın akışları, izleyicilerin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programların ekrana geleceğini merak edenler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. Akşam saatlerinde farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, Survivor Ünlüler - Gönüllüler de yeni bölüm heyecanıyla ekranlara gelecek. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında gün boyunca yayınlanacak içeriklerin ayrıntıları ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı listesi…
KANALLARIN 15 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Zalim İstanbul
STAR TV
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 A.B.İ.
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV
06:00 Sandık Kokusu
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Delikanlı
00: 15 Gece Hattı
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Delikanlı
TRT 1
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Beni Böyle Sev
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:00 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Avcı : Kış Savaşı / Yabancı Sinema
00:15 Cennetin Çocukları
02:45 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:15 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
