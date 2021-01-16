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TV Yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 16 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bir Deli Rüzgar
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti 'Yabancı Film'
22.45 Uzaydan Gelen Fırtına 'Yabancı Film'
01.15 Uzaydan Gelen Fırtına 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Müzik Arası
04.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.30 Unutursam Fısılda 'Türk Filmi'
15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
23.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Dizi (Tekrar)
16.00 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Dizi (Tekrar)
03.55 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar))

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