Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika İle Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Akrep 'Dizi'

00.15 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Sivil Cephe 'Yabancı Film'

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 'Türk Filmi'

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tövbeler Olsun 'Dizi'

23.45 3'te 3

01.20 Yerli Dizi

03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir