Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Anma Günü
02.15 Anma Günü
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı
22.30 Bay Yanlış
01.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Madagaskar Penguenleri
21.45 Madagaskar Penguenleri
23:30 Bir Demet Tiyatro
00:30 Medcezir
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Doktor Civanım
22.00 Çok Güzel Hareketler
23:45 Çok Akustik
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Islah Adası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23.55 Filinta
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