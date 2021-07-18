Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Viking Kanı

16:30 Beyoğlu Güzeli

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avcı: Kış Savaşı

22:30 Efsanenin Yükselişi



KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Balçiçek İle Sohbete Geldik

14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var

15:45 Harry Potter

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cehennem Melekleri 2

22:15 Ver Kaç

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Aramızda Kalsın

16:45 Hayat Sevince Güzel

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

23:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber

220:30 Sağlık Oluversin Gari

23:45 Şef Akademi

ATV YAYIN AKIŞI

13:10 Şans Kapıyı Çalınca

15:55 Kalp Yarası

18:40 ATV Ana Haber

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:55 Sinema

16:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 San Andreas Fayı

22:30 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli Sinema

18:15 MasterChef Türkiye

21:00 Recep İvedik 6