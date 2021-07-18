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TV Yayın akışı 18 Temmuz 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 18 Temmuz 2021 yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baş Belası ve MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 16 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

TV Yayın akışı 18 Temmuz 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Viking Kanı
16:30 Beyoğlu Güzeli
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avcı: Kış Savaşı
22:30 Efsanenin Yükselişi


KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Balçiçek İle Sohbete Geldik
14:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
15:45 Harry Potter
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem Melekleri 2
22:15 Ver Kaç

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Aramızda Kalsın
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber
220:30 Sağlık Oluversin Gari
23:45 Şef Akademi

ATV YAYIN AKIŞI

13:10 Şans Kapıyı Çalınca
15:55 Kalp Yarası
18:40 ATV Ana Haber
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:55 Sinema
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 San Andreas Fayı
22:30 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli Sinema
18:15 MasterChef Türkiye
21:00 Recep İvedik 6

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