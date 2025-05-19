TV yayın akışı 19 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 19 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi...
Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 19 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 19 Mayıs Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"
15:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
03:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kadın Kral
22:45 Bir Gece Masalı
01:45 Kadın Kral
04:20 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Görev Başında
22:00 Çırak
00:00 Bahar
03:00 Görev Başında
04:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
03:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
05:00 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Atatürk
00:30 Hudutsuz Sevda
01:45 Adım Farah
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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