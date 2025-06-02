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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 2 Haziran 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bu akşam bir dizi sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. İşte 2 Haziran Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:22
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        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 2 Haziran Pazartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam yerli ve yabancı filmler yayınlanacakken bir dizi sezon finali yapacak. İşte, 2 Haziran 2025 TV yayın akışı...

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:50 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Teşkilat

        23:00 Yabancı Sinema "Hugo"

        01:40 Gönül Dağı

        04:00 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Timsahlar Cehennemi

        21:50 Kayıp Şehir

        23:20 Bir Gece Masalı

        02:20 Timsahlar Cehennemi

        03:50 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Sezon Finali)

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 İkinci Şans

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        04:30 İkinci Şans

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 K-9

        22:15 Neşeli Hayat

        00:45 K-9

        02:30 Neşeli Hayat

        04:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        14:00 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 3

        22:00 Çift Kişilik Oda

        03:45 Adım Farah

        04:45 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        2 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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