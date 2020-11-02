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TV yayın akışı 2 Kasım 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 2 Kasım Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 2 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 2 Kasım 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yanımda Kal
22:15 Yanımda Kal

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı / 26

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye

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