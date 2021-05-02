Onu tanıdınız mı?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Ne Olacak Şimdi?

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Balçiçek İle Sohbete Geldik

14:00 Galaksinin Koruyucuları

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu



STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Bekir Köse İle İftara Doğru

14:15 Boşver Arkadaş

16:00 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu

20:30 Kim Milyoner Olmak İster

23:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehirden Uzakta

14:00 Mavera

15:45 Tozkoparana İskender

18:00 Ana Haber

18:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

20:30 Teşkilat

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Sinema

20:00 Survivor 2021