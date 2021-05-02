Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Ne Olacak Şimdi?
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Balçiçek İle Sohbete Geldik
14:00 Galaksinin Koruyucuları
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
14:15 Boşver Arkadaş
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu
20:30 Kim Milyoner Olmak İster
23:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Merve Yıldırım
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:00 Şehirden Uzakta
14:00 Mavera
15:45 Tozkoparana İskender
18:00 Ana Haber
18:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Teşkilat
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Sinema
20:00 Survivor 2021
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