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TV Yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kefaret, Menajerimi Ara, Teşkilat, Tozkoparan İskender yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 2 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Ne Olacak Şimdi?
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Balçiçek İle Sohbete Geldik
14:00 Galaksinin Koruyucuları
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu


STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
14:15 Boşver Arkadaş
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu
20:30 Kim Milyoner Olmak İster
23:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehirden Uzakta
14:00 Mavera
15:45 Tozkoparana İskender
18:00 Ana Haber
18:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Teşkilat
23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Kırmızı Oda
16:45 Sinema
20:00 Survivor 2021

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