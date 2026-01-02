Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 OCAK 2026: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        2 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 2 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Yılbaşı haftası olması nedeniyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları yerli ve yabancı filmleri ya da dizilerin tekrar bölümlerini izleyicilerle buluşturacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Giriş: 02.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:13
        2 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, program, film, yarışma gibi yapımlar belli oldu. Gününü evde geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu da yanıt buldu. İşte 2 Ocak 2026 TV yayın akışı!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Pi'nin Yaşamı

        22:45 300 Spartalı

        00:45 Pi'nin Yaşamı

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Evde Tek Başına

        22:20 Bay ve Bayan Smith

        00:30 Bay ve Bayan Smith

        02:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer

        13:30 Nur Viral İle Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sev Kardeşim

        21:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

        00:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

        02:00 Kaderimin Oyunu

        04:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile Arasında

        22:45 Dedemin Fişi

        00:45 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Aile Arasında

        05:45 Rüya Gibi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

        23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

        03:30 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20:00 Çifte Milyon

        22:15 Çifte Milyon

        00:15 Benden Ne Olur?

        02:30 Şevkat Yerimdar

        04:30 Kefaret

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        2 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
