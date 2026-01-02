2 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, program, film, yarışma gibi yapımlar belli oldu. Gününü evde geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu da yanıt buldu. İşte 2 Ocak 2026 TV yayın akışı!