2 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 2 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Yılbaşı haftası olması nedeniyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları yerli ve yabancı filmleri ya da dizilerin tekrar bölümlerini izleyicilerle buluşturacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...
2 Ocak Cuma Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, program, film, yarışma gibi yapımlar belli oldu. Gününü evde geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu da yanıt buldu. İşte 2 Ocak 2026 TV yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:45 300 Spartalı
00:45 Pi'nin Yaşamı
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Evde Tek Başına
22:20 Bay ve Bayan Smith
00:30 Bay ve Bayan Smith
02:30 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:30 Nur Viral İle Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sev Kardeşim
21:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
02:00 Kaderimin Oyunu
04:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Dedemin Fişi
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile Arasında
05:45 Rüya Gibi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar
23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
03:30 Kasaba Doktoru
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Çifte Milyon
22:15 Çifte Milyon
00:15 Benden Ne Olur?
02:30 Şevkat Yerimdar
04:30 Kefaret
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
2 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ