20 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin merakla araştırdığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 20 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
20 Ağustos Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 20 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Thor: Karanlık Dünya
22:15 Thor: Karanlık Dünya
00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:15 Gerzek Şaban
03:15 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica"
00:15 Maç Sonu
02:00 Leyla İle Mecnun
04:50 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Aile Saadeti
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Kardeşim Benim 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 Mükemmel Aile
21:55 Mükemmel Aile
23:50 Aile Saadeti
03:30 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Ejderham ve Ben
21:45 Ejderham ve Ben
23:45 Fırıldak Ailesi
01:30 Kral Kaybederse
03:00 Fırıldak Ailesi
04:30 Dürüye'nin Güğümleri
06:0 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
