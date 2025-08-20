Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 20 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        19 Ağustos Salı TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        20 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin merakla araştırdığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte 20 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        20 Ağustos Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Benfica maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 20 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Thor: Karanlık Dünya

        22:15 Thor: Karanlık Dünya

        00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Öldür Beni Sevgilim

        22:15 Gerzek Şaban

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:30 Kod Adı Kırlangıç

        09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica"

        00:15 Maç Sonu

        02:00 Leyla İle Mecnun

        04:50 Seksenler

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Aile Saadeti

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Kardeşim Benim 2

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Mükemmel Aile

        21:55 Mükemmel Aile

        23:50 Aile Saadeti

        03:30 Bir Gece Masalı

        05:30 Ateş Kuşları

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Ejderham ve Ben

        21:45 Ejderham ve Ben

        23:45 Fırıldak Ailesi

        01:30 Kral Kaybederse

        03:00 Fırıldak Ailesi

        04:30 Dürüye'nin Güğümleri

        06:0 Kiralık Aşk

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:15 İlk Buluşma

        02:15 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

